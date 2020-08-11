متحدث "الصحة": إعادة 21 مستشفى عزل كورونا

11 أغسطس 2020 - 12:00 ص

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة ، إن هناك انخفاضا ملحوظا في عدد المصابين بفيروس كورونا؛ مستنكرا عدم التزام البعض حاليا بارتداء الكمامة واتباع الإجراءات الاحترازية.



وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي »؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى» أن الوزارة عادت مرة أخرى إلى استخدام 21 مستشفى كعزل صحي لحالات الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الحالات البسيطة سوف يتم علاجها في البيت.



أشار المتحدث باسم وزارة الصحة ، إلى أنه من الوارد أن يعود فيروس كورونا بموجة ثانية، لذا يجب على المصريين الالتزام وارتداء الكمامة لعدم تزايد الحالات المصابة بالفيروس.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة ، أننا مستعدون لأي شيء يتعلق بفيروس كورونا؛ قائلا: «نسب الشفاء للحالات البسيطة تجاوزت 99%، والحالات المتوسطة 95%، وأصحاب الأمراض المزمنة 78%».

