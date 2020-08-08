» الأهلي يحقق مع حسين الشحات

08 أغسطس 2020 - 02:12 م

قرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، التحقيق مع حسين الشحات، جناح الفريق بسبب خرق الحظر الإعلامي.

وأجرى عبدالحفيظ مكالمة مع حسين الشحات من أجل التحقيق معه حول خرق الحظر الإعلامي ومعرفة حقيقة حديثه في وسائل الإعلام، ومن ثم اتخاذ قراره ضده بتوقيع غرامة مالية من عدمه.

وبات حسين الشحات مهددًا بالغرامة المالية حال تأكد عبدالحفيظ من خرقه للحظر الإعلامي، حيث أبلغ مدير الكرة جميع اللاعبين على جروب "الواتس آب" بفرض حظر منذ شهر إبريل الماضي، بالإضافة إلى تعليق "ورقة" في غرف خلع الملابس تفيد ذلك.