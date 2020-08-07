» سبب غريب يدفع لبنانية للعزف البيانو بعد انفجار بيروت

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يورو نيوز عربية



عرضت فضائية "يورو نيوز عربية" اليوم الجمعة مقطع فيديو يرصد لحظة قيام امرأة لبنانية مسنة تدعى " مي" عمرها 75 عامًا تعزف على آلة البيانو ،عقب انفجار مرفأ ببيروت ،معقبة :" عزفت للخروج من الحالة النفسية السيئة".

وأظهر الفيديو المعروض لحظة عزف السيدة على آلة البيانو وآثار الانفجار تظهر على المنزل.

وقالت مي في لقاء حصري مع القناة ، : "إنها جاءت على المنزل وشافت الخراب ولم يكن بيدها شيء غير عزف البيانون للخروج من الحالة المزاجية السيئة".

 وأضافت: "أنها عزفت البيانو بهدف توجيه رسالة للشباب بعدم اليأس لأنها على يقين بأن لبنان ستمر هذه المرحلة".

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