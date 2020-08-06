مصطفى بكري عن ترسيم الحدود بين مصر واليونان .. «حقوقنا لا تقبل الجدل»

06 أغسطس 2020 - 08:08 م





قال الإعلامي مصطفى بكري، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري، وقع ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين، وقال شكري إن العلاقة مع اليونان قديمة ومهمة جدا لمصر، وسنتعاون مع اليونان لتثبيت الاستقرار في منطقة شرقي المتوسط.



وأضاف بكري خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار » المذاع على قناة «صدى البلد » أن وزير الخارجية قال وقعنا مع اليونان اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقا لقانون البحار الدولي، مؤكداً سنمضي قدما مع اليونان باستثمار احتياطيات الغاز الواعدة في المتوسط.



وأوضح بكري أن حقوقنا لا تقبل الجدل أو النقاش على أرض الواقع وعلى تركيا أن تتعامل مع الوضع القانوني.



وأشار بكري إلى أن وزير الخارجية اليوناني، قال إن هناك تواصلا مستمرا بين اليونان ومصر على أعلى الصعد، مضيفا أن الاتفاقية بين تركيا وحكومة طرابلس ليست قانونية.

