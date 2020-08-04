خبير يكشف سر استقطاب الإخوان لشباب

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الإرهاب

الإخوان

إكسترا نيوز

إبراهيم ربيع



سرد الدكتور إبراهيم ربيع، الخبير في شئون الحركات الإرهابية، تفاصيل مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لتجنيد الشباب، قائلا :" تنظيم الإخوان الإجرامي يستخدم الشباب في مجال الجاسوسية والعمل لحساب العدو للإضرار بمصالح البلاد ".

وأكد "ربيع" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه منذ تأسيس تنظيم الإخوان وهو قائم على فكرة التنظيم السري يعمل كمافيا لخطف الشباب ويجنيدهم للقيام بمهام محددة.

وتابع :"فكرة احتلال العقول أصعب بكثير من الاحتلال العسكري، موضحًا أن الدول الاستعمارية الماسونية جربة مع مصر الاحتلال العسكري بالآلات والمعدات فوجدوا أن الشعب المصري قادر على صناعة البطولات فاتجهوا إلى الحرب الفكرية واستقطاب عقول الشباب.

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