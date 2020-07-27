بلاغ للنائب العام ضد فاروق جعفر وقناة الزمالك

27 يوليه 2020 - 12:17 م





تقدم المحامي سمير صبري المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد فاروق جعفر وقناة الزمالك الفضائية لإساءتهم للرياضة المصرية وذلك على سند من القول: ظهر فاروق جعفر على شاشة قناة الزمالك في أحد اللقاءات التليفزيونية المذاعة وخرج بتصريح مفاده كالآتي:





أن نادي الزمالك كان يقوم قبل اللقاءات الأفريقية بالجلوس مع حكم المباراة والاتفاق معه على إنهاء المباراة لصالح نادي الزمالك أو احتساب ضربة جزاء أو طرد أحد لاعبي الفريق الآخر.





وذلك بعد أن يقوم باعتباره المدير الفني للنادي وذلك في حضور المسئولين عن نادي الزمالك برشوة الحكم بإعطائه مبلغ مالي أو شراء سيارة فاخرة له وذلك من اجل إنهاء المباراة لصالح الفريق واتهم باقي الأندية بأنهم يسيرون على هذا النهج من الرشوة من أجل مصالح الأندية الخاصة بهم.



