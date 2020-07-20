» صادم.. 63 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

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سجلت الولايات المتحدة أرقامًا صادمة في إصابات فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ إجمالي عدد المصابين في البلادثلاثة ملايين و761 ألفا و362 حالة، بزيادة 63201 حالة عن الإحصاء السابق.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الاثنين، إن عدد الوفيات ارتفع بمقدار 498 حالة، ليصل الإجمالي إلى 140157 حالة.

ويشمل الإحصاء، حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة، مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 19 يوليو، مقارنة بالتقرير السابق.


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