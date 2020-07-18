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اتصال مفاجيء يجبر عفاف مصطفى على حذف إساءتها لـ عبد الرحمن أبو زهرة

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عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة

أحمد عادل شعبان

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عبد الرحمن ابو زهرة

تلقت الفنانة عفاف مصطفى اتصالا أجبرها على حذف تدوينتها التي أساءت فيه للفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة.

وقالت في تدوينة: إتصل بى الان الدكتور المحترم أشرف زكى . نقيب المهن التمثيلية ورئيس الأكاديمية والذى أكن له كل الحب والعرفان والتقدير . إتصل وطلب منى حذف البوست .. وتقديرا للدكتور المحترم أشرف زكى سأقوم بحذف البوست.

و وجهت الفنانة عفاف مصطفى اتهامات خطيرة للفنان عبد الرحمن أبو زهرة بعد ظهوره في حوار إعلامي وشكواه من التجاهل.

وقالت في تدوينة عبر فيس بوك: مفيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك اللاذعة، طول الوقت في اللوكيشنات وخصوصا الممثلات صغيرات السن الواعدات أو النجمات الصغيرات في اللوكيشنات مابيعجبكش العجب تنتقد حتى عفويتهم وحتى أزيائهم كمان.

وأضافت: لك وقائع عديدة مؤسفة، وتتدخل في كل صغيرة وكبيرة، وتتدخل في شؤون المخرج والإنتاج، وتتفلسف طول الوقت وتهدر وقتهم وتشفط الاكسجين من اللوكيشن، ده غير العنجهية والتعالى فى اللوكيشن وعايزهم يعاملوك على إنك إله منزل.

وتابعت: أنت ممكن تخدع الجمهور، لكن فيه اللى يقدر يعرف الحقيقة ويقول للغوله يا غولة عينك حمراء، جاي دلوقت تقول شغلوني وجربوني، طب غير من نفسك أولا عشان محدش عنده طاقة وطولة بال ليك.

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