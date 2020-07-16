مشاهد مرعبة.. شاحنات تبريد لنقل ضحايا كورونا في هذه الدولة

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تكساس

ولاية أريزونا

ضحايا كورونا

شاحنات تبريد

في تطورات جديدة تكشف حجم تداعيات جائحة كورونا بالولايات المتحدة الأمريكية،  استعانت ولايتا أريزونا وتكساس بأمريكا بشاحنات تبريد لنقل موتى كورونا بعد تكسد المشارح بالمستشفيات بجثث الموتى .

وأظهر عدد من الصور اصطفاف الشاحنات أمام المستشفيات في مشهد مهيب أعاد للأذهان ما حدث في نيويورك في بداية الجائحة حين امتلأت المدينة بعشرات الشاحنات لنقل الضحايا .

وكانت الولايتان  قد سجلتا 406 ألف إصابة ، 5722 حالة وفاة منها 3322وفاة في ولاية تكساس وحدها ، وسجلت إصاباتها 275 حالة.

وفي ولاية أريزونا سجلت 131 ألف إصابة ، وهناك تعاقدات حالية على شاحنات التبريد، لأجل نقل ضحايا الجائحة .





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