مشاهد مرعبة.. شاحنات تبريد لنقل ضحايا كورونا في هذه الدولة

16 يوليه 2020 - 01:54 م

في تطورات جديدة تكشف حجم تداعيات جائحة كورونا بالولايات المتحدة الأمريكية، استعانت ولايتا أريزونا وتكساس بأمريكا بشاحنات تبريد لنقل موتى كورونا بعد تكسد المشارح بالمستشفيات بجثث الموتى .

وأظهر عدد من الصور اصطفاف الشاحنات أمام المستشفيات في مشهد مهيب أعاد للأذهان ما حدث في نيويورك في بداية الجائحة حين امتلأت المدينة بعشرات الشاحنات لنقل الضحايا .

وكانت الولايتان قد سجلتا 406 ألف إصابة ، 5722 حالة وفاة منها 3322وفاة في ولاية تكساس وحدها ، وسجلت إصاباتها 275 حالة.

وفي ولاية أريزونا سجلت 131 ألف إصابة ، وهناك تعاقدات حالية على شاحنات التبريد، لأجل نقل ضحايا الجائحة .









