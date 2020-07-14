» بعد اختفائها.. العثور على جثة فنانة شهيرة داخل بحيرة

14 يوليه 2020 - 10:12 ص

بعد اختفائها لأيام في بحيرة بيرو قرب لوس أنجلوس، أعلنت شرطة كاليفورنيا أمس الإثنين، العثور على جثة الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا.

وقال مسئولون في شرطة مقاطعة فينتورا بكاليفورنيا، إن الجثة التي جرى انتشالها من بحيرة في كاليفورنيا هي للممثلة نايا ريفيرا إحدى بطلات مسلسل "جلي" الشهير.

وأضاف قائد شرطة المقاطعة في مؤتمر صحفي على ضفة بحيرة بيرو: "نحن متأكدون الآن من أن الجثة التي تم العثور عليها هي جثة نايا ريفيرا".

جاء هذا بعدما أعلنته السلطات الأسبوع الماضي أنها تعتقد أن ريفيرا غرقت بعد أن استأجرت زورقا على بحيرة بيرو قرب لوس أنجلوس، مع ابنها جوزي البالغ من العمر أربع سنوات، والذي عثر عليه سالما، داخل الزورق.