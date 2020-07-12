الحوثيون يعتقلون يهود "خارف".. وهذا ما أجبروهم عليه

12 يوليه 2020 - 08:20 م



اعتقلت المليشيا الحوثية الموالية لإيران، يهود مديرية خارف بمحافظة عمران (50 كيلو من العاصمة صنعاء) ضمن مسلسل التطهير العرقي، ونهب أموال اليمنيين من مختلف الطوائف وفئات الشعب، التي يقوم بها الحوثيين.



وأكدت مصادر محلية في مديرية خارف، إن المليشيا الحوثية، أعتقلت يهود خارف وأودعتهم السجن بسبب انتمائهم للديانة اليهودية، وتضغط عليهم من أجل مغادرة اليمن.



وأوضحت المصادر، إن المليشيا الحوثية، أكرهت يهود خارف قبل أن تودعهم السجن بالتوقيع على تعهدات ببيع بيوتهم وأرضهم وكل ممتلكاتهم بأسعار رمزية لقيادات حوثية، ومن ثم مغادرة اليمن.



وبينت المصادر، إن الحوثيين مارسوا أبشع الجرائم الحقوقية ضد يهود خارف، وقطعوا عليهم الماء والكهرباء، ومنعوهم من التزود بالغذاء على فترات متفاوتة، وهو أسلوب ترتكبه المليشيا الحوثية ضد غالبية اليمنيين الذين يرفضون التشيع( سواء كانوا مسلمين سنة)، أو يرفضون التخلي عن دياناتهم مثل اليهود

