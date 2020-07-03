"العرابي" يكشف مفاجأة بشأن موقف مصر من أزمة سد النهضة

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أكد السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تتحرك فى ملفين مهمين بشكل متميز، وهما الملفين الليبى والإثيوبى.
وقال العرابى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، إن العالم متفهم تماما التحرك المصر فى الملفين الليبى والإثيوبى، ويدعم الدولة المصرية فى خطواتها.
وأوضح وزير الخارجية الأسبق، أن تركيا دولة إرهابية، تدعم الإرهاب فى ليبيا والعديد من الدول الأخرى، ويجب على الأجهزة الغربية لاسيما التى فى حلف الناتو، أن تقف فى وجه ممارسات تركيا الإرهابية، مبينا أن مصر تستمر فى عملها بشكل سياسى مع الدول الأعضاء فى حلف الناتو، لتوقيع عقوبات على تركيا، بسبب ممارستها للإرهاب حتى ضد الدول الأعضاء فى حلف شمال الأطلسى "الناتو".
وطالب السفير محمد العرابى، بضرورة تجفيف منابع الإرهاب، وردع البلطجة التى تمارسها تركيا من قبل المجمتع الدولى بالكامل، لأن هذا سيؤدي إلى إحداث توازن فى الشرق الأوسط وأوروبا، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى جهد ووقت كبير حتى يكلل بالنجاح.
وأثنى وزير الخارجية الأسبق، على "إعلان القاهرة" لوقف إطلاق النار فى ليبيا، والذى من الممكن أن يقف فى وجه الأطماع الدولية حيال ليبيا، ومن المتوقع أن يكون فى ليبيا ثلاثة أقاليم أو حكما ذاتيا فى الفترة المقبلة.
وأشار السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الدبلوماسية المصرية تعمل بشكل متميز فى قضية سد النهضة، وتستمر فى المفاوضات لحل الأزمة.

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