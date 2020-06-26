بعد فوزه بالدوري.. الـ"فيفا" يفاجيء محمد صلاح

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مفاجأة سارة لـ محمد صلاح و زملائه في ليفربول بعد صدمة وقف الدوري

قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تهمئة خاصة لنجمنا الدولي محمد صلاح مهاجم ليفربول.

جاء هذا بسبب تتويجه مع "الريدز" بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يعد أول مصري يحقق هذا الإنجاز التاريخي.

وكتب الحساب الرسمي لـ"فيفا" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة: "مبروك لمحمد صلاح كتابة تاريخ جديد، أول لاعب مصري يفوز بلقب البريمر ليج".

وبات صلاح أول لاعب مصري يتوج بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على مدار تاريخ المسابقة التي انطلقت منذ 131 عاما، وثاني لاعب عربي يحقق هذا الإنجاز، بعد الجزائري رياض محرز برفقة فريق ليستر سيتي في عام 2016، ومانشستر سيتي في الموسم الفائت.

يذكر أن محمد صلاح البالغ من العمر 28 عاما، انضم إلى صفوف نادي ليفربول صيف عام 2017، قادما من روما الإيطالي.

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