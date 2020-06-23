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كورونا آخر الحسابات.. انطلاق مهرجان لحوم الكلاب بالصين

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كورونا آخر الحسابات.. انطلاق مهرجان لحوم الكلاب بالصين
كورونا آخر الحسابات.. انطلاق مهرجان لحوم الكلاب بالصين

عبد القادر وحيد- متابعات

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الصين

مهرجان

كورونا

لحوم الكلاب

في ظل أسوأ فيروس تعرض له العالم في العقود الأخيرة، انطلق مهرجان الصين للحوم الكلاب المثير للجدل السبت الماضي.

يأتي هذا مع جائحة كورونا ومعارضة الحكومة ، حيث يتوافد عليه الآلاف من كافة المناطق، وسيستمر لمدة 10 أيام، بالرغم من أن الصين هي المتهم الأول في انتشار الوباء.

وأفاد بيتر لي أخصائي السياسة الصينية بشأن الحيوانات أنه يأمل أن يتغير مهرجان "يولين"،  ليس فقط من أجل الحيوانات، ولكن أيضا من أجل صحة وسلامة سكان المدينة.

وبالرغم أن الحضور هذا العام قد انخفض، لكن نشطاء بالصين يأملون أن يكون هو الحدث الأخير.


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