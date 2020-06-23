الأعلى للجامعات يعلن موعد امتحانات الفرق النهائية

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الحياة السياسية

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

متابعات- الدويني فولي

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عُقد المجلس الأعلي للجامعات  اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس ورؤساء الجامعات.
وفى بداية الجلسة اطمأن الوزير من رؤساء الجامعات علي انتظام سير عملية تقييم طلاب سنوات النقل وفقًا للقواعد والإجراءات التي سبق وأن أقرها المجلس الأعلى للجامعات وكذا علي آخر استعدادات الجامعات لإجراء إمتحانات الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2019/2020 علي أن تبدأ أعمال امتحانات السنوات النهائية بكل الجامعات والمعاهد اعتبار من 1/7/2020 ويترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثاني بالكليات المختلفة بالجامعة وفقًا لظروف كل جامعة على حده علي ألا تتزامن مواعيد عقد الامتحانات مع أيام انعقاد امتحانات الثانوية العامة.

كما أكد ضرورة تطبيق الجامعات لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة وذلك حرصاً على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم و العاملين بالجامعات، وحتى لا يضار أى من الطلاب لتأخر موعد تخرجهم تم التواصل مع الجهات المعنية لتأجيل ميعاد الالتحاق بالتجنيد لهذا العام لحين الانتهاء من الامتحانات وظهور النتائج وستتولى إدارة التجنيد مشكورة من جانبها اتخاذ القرارات اللازمة لذلك.

كما أشار إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1196) لسنة 2020 والذي أصبح بموجب أحكامه؛ لرؤساء الجامعات تنظيم العمل داخل كل جامعة على حده وتحديد الأعداد المتطلب تواجدها من الموظفين الإداريين أثناء إجراء أعمال الامتحانات والأعمال التحضيرية لها وفقًا للقواعد التي يراها سيادتهم محققة للصالح العام وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا.

واستهل المجلس قراراته باعتماد توصيات اللجنة المشكلة بقرار المجلس بتاريخ 18/4/2020 التى انتهت الى ما يلى:
- مد العام الجامعي لهذا العام الى 15/9/2020 نظراً لإمتداد أعمال الامتحانات فعليًا لهذا العام لما بعد 31/7/2020 للظروف الراهنة ومراعاة للصالح العام وحتى يتم اعطاء فرصة كافية لكافة الكليات للانتهاء من أعمال الامتحانات.
- يجوز للطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحانات لهذا الفصل نظراً للظروف الراهنة التقدم بطلب لمجالس الكليات قبل بدء موعد إنعقاد الامتحانات ووفقاً للمواعيد التى تقررها مجالس الكليات سواء بتقديم الطلب ورقيا او بأية وسيلة الكترونية اخرى يتم من خلالها التاكد من شخصية مقدمه، على ان يكون الاعتذار فى هذه الحالة عن أداء كافة الامتحانات المقررة للطالب في الفصل الدراسي الثاني، اما بالنسبة للاعذار الطارئة والمرضية المقبولة فيمكن تقديمها فى اى وقت وفى كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوباً.


- نظرًا لظروف حظر الطيران وعدم انتظامه يجوز لطلاب السنوات النهائية من الوافدين الموجودين فى الخارج أداء الامتحانات وفقًا للجداول المعلنة من الجامعات ومن يتعذر عليه الحضور يتم امتحانهم فى أول انعقاد يلى حضورهم عند انتظام حركة الطيران ورفع الحظر الجوى.

- تتولى الجامعات تنظيم جداول الامتحانات التحريرية للدراسات العليا وفقاً للسعة الاستيعابية للحرم الجامعي وبما يحقق الشروط الاحترازية المعتمدة من مجلس الجامعة على أن تجرى وفقاً لظروف كل جامعة ويفضل عدم تزامنها مع امتحانات مرحلة البكالوريوس .

- وفى إطار حرص المجلس على مصلحة أبنائه الطلاب من حملة الدبلومة الأمريكية فسوف يتم مد أعمال مكتب التنسيق لهذا العام لما بعد اختبارى SAT2 المقرر عقدهما خلال شهرى أغسطس وسبتمبر 2020 وبناء على ما اوضحه السيد الدكتور وزير التربية والتعليم من ان شهادة AST تعادل شهادة SAT وافق المجلس على الاعتداد بهذه الشهادة وفقا للشروط والضوابط التى قررتها وزارة التربية والتعليم.

- وبالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية يتم الأخذ بتقدير دور يونيو 2020 المعتمد من هيئات الاعتماد الدولية (Cambridge – Pearson – Oxford) بعد إقراره من المجلس الثقافي البريطاني.


- إما بالنسبة لغيرهم من الطلاب الراغبين في أداء الامتحانات دور أكتوبر/ نوفمبر (والتي تعلن نتائجها في شهر يناير) فيتم قبولهم بالجامعات الحكومية المصرية بالبرامج المميزة في الفصل الدراسى الثاني (بالنسبة للكليات التى تسمح لوائحها بذلك) على أن يكون ذلك في ضوء الحد الادنى للقطاع للعام الجامعي 2020/2021 او قبولهم في العام الجامعي التالي 2021/2022 على أن يعتد فى هذه الحالة فقط بنتائج خمسة امتحانات على الأكثر من بين الامتحانات التي أداها في مدة السنوات الأربعة الدراسية الأخيرة السابقة على التقدم لمكتب التنسيق، وذلك استثناءاً لهذا العام فقط بسبب الأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم.


- نظر ا لتاخر مواعيد الامتحانات فى بعض الدول يستمر مكتب التنسيق لهذا العام فى تلقى طلبات تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة للثانوية العامة من تلك الدول لحين ظهور نتائج الامتحانات بالنسبة لهم فى موعد اقصاه 30/11/2020 وحال تقدمهم لمكتب التنسيق بعد هذا الموعد فلا يتم قبولهم بالجامعات الحكومية الا بالبرامج المميزة بالكليات التى تسمح لوائحها الداخلية بالقبول فى الفصل الدراسى الثانى على ان يكون ذلك فى ضوء الحد الادنى للقبول بالقطاع او قبولهم فى العام الجامعى 2021/2022.

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