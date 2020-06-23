  • الثلاثاء 23 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر11:54 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
لن تتخيل العدد.. وزير الحج السعودي يكشف حجاج الموسم هذا العام

لن تتخيل العدد.. وزير الحج السعودي يكشف حجاج الموسم هذا العام

خلال أسابيع.. عقار روسي لعلاج كورونا بالأسواق

خلال أسابيع.. عقار روسي لعلاج كورونا بالأسواق

صورة من الواقعة

مسئول عن وجود شرخ بكوبري مدينة نصر :دا تنميل

الشناوي يكشف مفاجأة عن طبيب سعاد حسني

الشناوي يكشف مفاجأة عن طبيب سعاد حسني

وزير الأوقاف لمن فاته الحج: تصدق بنفقتك على المرضى

وزير الأوقاف لمن فاته الحج: تصدق بنفقتك على المرضى

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

اجتماع طارئ اليوم للجنة الأزمات لبحث عودة الحياة

أخفوا حالتها 3 أيام.. وفاة نجمة السوشيال ميديا بدولة عربية

أخفوا حالتها 3 أيام.. وفاة نجمة السوشيال ميديا بدولة عربية

وصلات رقص حتى الصباح.. عاصمة أوربية تتحدى كورونا

وصلات رقص حتى الصباح.. عاصمة أوروبية تتحدى كورونا

هزت غزة.. يلقون بأمهم حية داخل كيس بمقلب قمامة

هزت غزة.. يلقون بأمهم حية داخل كيس بمقلب قمامة

أديب

أديب: "بعمل البرنامج وأنا شايل طاجن ستي"

شاهد..

مصيره مجهول.. يرسل فيديوهات غرامية لابنة بشار الأسد

الحياة السياسية

مصيره مجهول.. يرسل فيديوهات غرامية لابنة بشار الأسد
مصيره مجهول.. يرسل فيديوهات غرامية لابنة بشار الأسد

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

أمريكا: لا نقول إن على الأسد الرحيل

#

حبس عم بشار الأسد ومصادرة أمواله

#

بشار الأسد يفاجيء رامي مخلوف بقرار صادم

#

زعيم كوريا الشمالية يعود للمشهد برسالة إلى بشار الأسد

يزن السلطاني

زينة الشام

ابنة بشار الأسد

فيديوهات غرامية

في واقعة غريبة بالمجتمع السوري، أقدم مجند تابع للجيش السوري بإرسال فيديوهات غرامية لابنة الرئيس السوري بشار الأسد.

كان المجند قد أرسل مقاطع فيديو يعبر فيها عن مشاعر حب تجاه زين الشام، ابنة الرئيس بشار الأسد، لكن يبدو أن النهاية ستكون مأساوية، حيث لا يزال مصير الشاب مجهولا إلى الآن.

وحاول المقربون من الجندي يزن السلطاني ثنيه عن نشر مثل هذه الفيديوهات وتحذيره من العواقب، إلا أنه أصر على التعبير عن حبه.

وقام المجند يزن الشامي بنشر سلسلة فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي اختفى بعدها ولم يعرف مكانه.

من جانبه قال شقيقه إن السلطات السورية اعتقلته، عقب نشر الفيديوهات.

كما أوضح يزن قبل اعتقاله أنه تلقى رسائل تهديد كثيرة، لكنه مصرّ على هدفه وهو الزواج من ابنة بشار الأسد.

بينما نشرت تدوينة على حساب يزن السلطاني ادعى ناشرها أنه شقيق يزن، حيث أفاد بأنه تلقى مكالمة من جهة تدعي أنها زين الشام، وطلبت منه الفيديوهات التي نشرها، "ومع الأسف أخذوا يزن منذ الصباح ولا نعلم مكانه".

لكن يزن كتب على تويتر: "حسابي الفيسبوك سيطروا عليه المخابرات، بحب أطمنك يا زين وطمن الشعب إني بخير ومتخفي".

ومنذ ذلك الحين لا يعرف مكان يزن ومصيره فيما يقول نشطاء إنه تم اعتقاله من قبل السلطات.

ويظهر أحد مقاطع الفيديو يزن السلطاني موجها رسالة لزين الشام قائلا:  "أنا أحبك كثيرا يا زين الشام وأعشقك، أنا لك وأنت لي".

كما يظهر في فيديو آخر فيه بالبدلة العسكرية أيضا، يقول: "سأفعل أي شيء ولن أتخلى عنك لا من قريب ولا بعيد". 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

على هامش المظلومية الإثيوبية

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» السعودية: حجر منزلى 14 يومًا لكل الحجاج فور انتهاء المناسك
» سيدة تضع 5 توائم بالغردقة
» السعودية تعلن شروط حج هذا العام
» رئيس جامعة دمنهور: توصلنا لعلاج لرفع المناعة ومواجهة كورونا
» صادم.. التفاصيل كاملة لمقتل أم أمام رضيعتها بالدقهلية
» الكويت.. وفاة نزيلة بالسجن المركزي بفيروس كورونا
» مصيره مجهول.. يرسل فيديوهات غرامية لابنة بشار الأسد
» أخفوا حالتها 3 أيام.. وفاة نجمة السوشيال ميديا بدولة عربية
» صورة نادرة للملك سلمان قبل استشهاد الملك فيصل بـ 22يوما
» السعودية.. فريق بحثي يتوصل لمادة تقضي على كورونا في 30 ثانية
» ترامب يواجه أوباما بالخيانة العظمى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية