بينهم بشار وزوجته.. عقوبات أمريكية على 39 شخصا وكيانا في سوريا

17 يونيو 2020 - 02:27 م

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو فرض عقوبات على 39 شخصاً وكياناً في حكومة النظام السوري بموجب قانون قيصر بينهم بشار الأسد وزوجته.

وبحسب ما ذكرته رويترز فإن المستهدفين جزء من حملة مستمرة لممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية على النظام السوري.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن أمريكا تدرس عقوبات أكبر على النظام ولن تتوقف حتى يوقف حربه الوحشية على الشعب السوري.

يذكر أن قانون قيصر سيتم دخوله حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.

وقانون قيصر هو القانون الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر الماضي، والذي أطلق عليه اسم "قيصر سوريا للحماية المدنية".

وقد أخذ الكونجرس اسمه من اسم مستعار لمصور سابق في الشرطة العسكرية السورية انشق عن النظام عام 2013 حاملا معه 55 ألف صورة تظهر الوحشية والانتهاكات في السجون السورية.