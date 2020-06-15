» "الأعلى للأعلام": أنهينا الأزمة الدائرة بين الأهلي والزمالك

قال عصام فرج، الأمين لعام للمجلس الأعلى للإعلام، إن المجلس برئاسة مكرم محمد أحمد، أنهى الأزمة الدائرة بسبب الشكاوى المتبادلة بين قناتي الأهلي والزمالك بداعي التجاوزات المهنية.
وأضاف عصام فرج ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن المجلس الأعلى كان يتجه لمعاقبة قناتي الأهلى والزمالك ولكن جلسة اليوم دفعته لفتح صفحة جديدة.
وأكد عصام فرج، إن ممثلي قناتى الأهلى والزمالك، تعهدا بالالتزام بالمعايير المهنية في المرحلة المقبلة، مشددا إن ماحدث كان يستحق الغاء ترخيص بث القناتين، لافتًا أن كلاهما كان يقول أنه الضحية ولكنهما معترفين بالأخطاء، و سنعاقبهم إذا تكرر هذا الأمر.