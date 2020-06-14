مستشار الرئيس : وصلنا لمرحلة "حادة" من عمر كورونا

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه تم التواصل مع شركة إسترازينيكا من أجل الحصول على لقاح جامعة أوكسفورد، مؤكدًا أن اللقاح سينتج ويوزع دون أرباح.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «القاهرة الآن» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «الحدث» أن إصابات كورونا والوفيات مرتفعة ومصر حاليًا في مرحلة حادة وشديدة ووفيات اليوم نتيجة تراكمية لإصابات أسبوعين، لافتًا إلى أن ارتفاع معدلات الوفيات تحتاج متابعة دقيقة.
وأوضح أن ارتفاع وفيات كورونا يعني وجود كثير من الإصابات الحادة، لافتًا إلى أنه يتم التواصل مع الشركة المنتحة لعلاج ريمديسفير وهناك كميات من الدواء وسيتم البدأ في تجربته على المرضى في المستشفيات فقط.

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