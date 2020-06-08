بـ"10 ملايين بطاقة"..التموين تزف خبر سار للمواطنين

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أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، أن الوزارة قررت إيقاف كافة التعاملات العادية بمكاتب التموين مع بداية أزمة كورونا، عدا استخراج فاقد وتالف البطاقات التموينية بطريقة إليكترونيا.

وأعلن "مدكور"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن المواطنين يمكنهم القيام بكافة الخدمات "أونلاين" بشرط يكون صاحب البطاقة التموينية سجل رقم هاتفه.

وأوضح مستشار وزير التموين، أن أكثر من 10 ملايين بطاقة من أصل 22 مليون بطاقة تموينية يمكنها الدخول على "دعم مصر" للحصول على الخدمات، مؤكدا أن من الخدمات التي سيتم توفيرها إليكترونيا تفعيل البطاقات التموينية.

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