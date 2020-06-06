المستشار القانوني للأهلي: سأرد على بذيء يخوض في الأعراض

06 يونيو 2020 - 11:22 ص

اعتذر محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي للكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي عن الاستمرار في مهمته القانونية.

وأضاف عثمان في اعتذاره، أنه تشرف بالعمل في كيان الأهلي العظيم تقديرا لقيمته ومسئوليه، وأنه تعاون بكل الحب مع منظومة الأهلي المحترمة والمحترفة.

وتابع قائلا: أنجزت الملفات التي تم تكليفي بها، ولم أكن أنوِي تقديم هذا الاعتذار لولا ظهور أحد الأشخاص على الساحة والمعروف ببذاءاته وتجاوزاته وخوضه في الأعراض دون حسيب أو رقيب.

وأوضح عثمان أنه قرر الاعتذار عن مهمته خلال هذه الفترة، وذلك احتراما لنهج النادي الأهلي الذي يترفع دائما عن الرد على مثل هذا الشخص ورفع الحرج عن النادي ومسئوليه، وحتى يتمكن من الرد على هذا المتجاوز وكشف أكاذيبه واتهاماته الباطلة أمام الرأي العام.

من جانبه وجه مجلس الإدارة الشكر إلى المستشار القانوني للنادي على جهوده الكبيرة والتزامه الدائم بقيم وتقاليد الأهلي طوال فترة عمله.