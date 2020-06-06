"هنبدأ من جديد"..موقف إثيوبي صادم بشأن سد النهضة

06 يونيو 2020 - 06:34 ص

كشفت نادر نور الدين، الخبير الدولى المائى،آخر التطورات بشأن سد النهضة ، قائلا :" إن مصر قدمت مذكرة لمجلس الأمن، ضد إثيوبيا لأن سد النهضة سيؤثر علينا".



وأضاف "نور الدين"، خلال مداخلة برنامج "المصرى أفندى"، المُذاع على قناة "القاهرة والناس"، مع الإعلامي محمد على خير، بأن السودان توصلت إلى مفاوضات مع أثيوبيا بعد مقتل سودانى على الحدود، معقبا :" الجيش الفيدرالى الإثيوبى يريد الاستيلاء على أرض سودانية، وبالتالى فإثيوبيا لها أطماع فى السودان.



وتابع :" مصر ليس لها أى أطماع فى الأراضى السودانية، مؤكدًا أن أثيوبيا أبدت استعدادها، ومصر أعلنت بدء المفاوضات من حيث انتهينا، ولكن الجانب الإثيوبى قال نريد أن نلغى كافة المفاوضات ونبدأ من جديد،معقبا :" والولايات المتحدة ترحب ببدء المفاوضات ولكن إثيوبيا مازالت تشكك فى النوايا الأمريكية".

