مواجهات حاسمة في انتظار ليفربول

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 17 يونيو الجاري بعد توقف دام 100 يوم، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وحددت الرابطة مواعيد أول 32 مباراة بعد الإعلان عن استئناف المسابقة بدء من 17 يونيو حتى الثاني من شهر يوليو المقبل، على أن تنشر بقية  المواعيد لاحقا.

وسيتم خوض جميع المواجهات خلف الأبواب المغلقة بدون حضور جماهيري.

وسيتم بث جميع مباريات الدوري الممتاز الـ 92 المتبقية مجانا مباشرة عبر كل من Sky Sports أو BT Sport أو BBC Sport أو Amazon Prime .

ويفتتح ليفربول، متصدر الترتيب الذي يحتاج 6 نقاط للتتويج بلقب المسابقة لأول مرة منذ 30 عاما، الثلاث جولات الأولى بعد التوقف بديربي أمام مضيفه إيفرتون يوم 21 يونيو.

ثم يستضيف الريدز فريق كريستال بالاس يوم 24 يونيو في المواجهة التي يحتمل أن يحسم فيها المسابقة حال تحقيقه للفوز في المباراتين، قبل أن يحل ضيفا على مانشستر سيتي يوم 2 يوليو المقبل.

ولم تتحدد الملاعب التي ستحتضن مباراتي ليفربول أمام كل من إيفرتون ومانشستر سيتي.


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