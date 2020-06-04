فيديو مرعب.. البحر يبتلع المنازل والسكان يصارعون الموت

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فتحي مجدي

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في مقطع فيديو مثير، ابتلع البحر عددًا من المنازل في إحدى القرى النرويجية، في مشهد بدا مرعبًا للكثيرين.
وتم تصوير الفيديو بطائرات بدون طيار في الهواء، حيث تسبب انهيار أرضي قوي إلى جرف قرية صغيرة مؤلفة من ثمانية منازل إلى البحر، في مقاطعة فينمارك في أقصى شمال النرويج.

وبلغت المساحة التي ابتلعها البحر 800 متر، وثمانية منازل وقطعة ضخمة من الجرف الساحلي. 

وفي حين باشرت السلطات المختصة عمليات الإنقاذ عن طريق الجو والبحر، كان هناك شخص تقطعت به السبل لابد من إنقاذه بطائرة هليكوبتر، لكن من المدهش أنه لم ترد أي تقارير عن وقوع وفيات أو إصابات.

وقال جان إيجيل باكبيبي، أحد السكان المحليين: “لقد قمت للتو بتجهيز شريحتين من الخبز المحمص عندما سمعت ضجة، في البداية اعتقدت أن هناك شخصًا في الدور العلوي، لكن بعد ذلك رأيت من النافذة أن سلك الطاقة كان يدخن ثم رأيت أنه كان يمطر".

وأضاف: "فررت من على سفح الجبل حيث رأيت كل شيء من مسافة بعيدة. يمكنك القول إنني نجوت بحياتي". وأشار إلى أنه وقف يراقب من فوق بينما كان يشاهد منزله الذي بناه قبل 19 عاما وهو يبتلعه الماء.

وأشار إلى كيف أنه اكتشف هو وزوجته تصدعات مقلقة في اليوم السابق للحادث، "رأينا صدعًا كبيرًا وعميقًا في الطريق أسفل المقصورة". وتابع: "اعتقدنا أن الطريق قد يتحطم، ولكن ليس المقصورة بأكملها سيجرفها البحر".

والعديد من المباني التي جرفها البحر هي بيوت يتم شغلها عادة في عطلة نهاية الأسبوع. ولم يعرف سبب الانهيار الأرضي حتى الآن، لكن هذه المنطقة معرضة للانهيارات الأرضية السريعة.
وتم إجلاء بعض سكان القرية بواسطة طائرات هليكوبتر، فيما تراقب هيئة الموارد المائية والطاقة النرويجية الوضع، تحسبًا لانهيارات جديدة.


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