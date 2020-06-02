» كتيبة إعدام.. 3 مسلحين يمطرون شابًا بالرصاص (فيديو)

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أظهر مقطع فيديو، لحظة إطلاق النار على رجل في شوارع جنوب إفريقيا.

وكشفت كاميرات المراقبة عن ثلاثة مسلحين ينزلون من سيارة ويهاجمون الضحية بوابل من الرصاص من مسافة قريبة، في إطار ما وصف بالصراع بين اثنين من عصابات الجريمة.

وتخضع الشرطة التي تتخذ إجراءات صارمة ضد عنف العصابات الخارجة عن السيطرة في كيب تاون مقطع الفيديو للبحدث والدراسة.

وفي تفاصيل الفيديو، يظهر ثلاثة رجال يقفزون من سيارة فضية مزودين بـأسلحة ليقوموا بإطلاق النار على رجل يعرف باسم "آجيس"، قبل أن يطلق أحدهم رصاصة أخيرة على رأسه، ويقوم بسرقته على ما يبدو، ثم يعود الثلاثة إلى سيارتهم ويهربون من مكان الحادث.

واستمر تبادل إطلاق النار لمدة 30 ثانية، فيما تعتقد الشرطة أنه جزء من حرب عنيفة بين عصابتي "فليكا بويز" و"جونكي فانكي كيدز"، بحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ووقع الحادث ذلك على بعد 7 أميال فقط من "نينجت"، وهي بلدة فقيرة تشهد نشاطًا للعصابات الإجرامية، وزارها الأمير هاري، حفيد ملكة بريطانيا، وزوجته ميجان ماركل قبل تسعة أشهر.

وأكد المتحدث باسم الشرطة الكولونيل أندريه تراوت، أن رجلاً عمره 21 عامًا قتل بالرصاص، وأن رجلا يبلغ من العمر 20 عاما نجا من إصابة بعيار ناري يهدد حياته. وقال إنه يجري التحقيق في قضية قتل ومحاولة قتل.

تظهر أحدث إحصائيات الجريمة أن ما يقرب من 3 آلاف شخص يقتلون في كيب تاون كل عام. وفي جنوب إفريقيا، هناك أكثر من 21 ألف جريمة قتل في السنة، بمعدل 58 جريمة في اليوم.

شاهد الفيديو..

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