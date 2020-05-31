» لا تنخدع.. هذه مواصفات الكمامة القماش الجيدة

31 مايو 2020 - 11:15 ص

بالتزامن مع انتشار الكمامات القماش التي من الممكن أن يتم غسلها و ارتدائها أكثر من مرة وهو ما يجعلها أقل تكلفة ، تلقت مصانع الملابس الجاهزة، من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، طلبات لإنتاج الكمامة القطنية والقماشية، طبقا للمواصفات التي تم وضعها بتنسيق بين وزارتي الصحة والصناعة.

وأشار المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلي أن الهيئة ستتلقى الطلبات من المصانع الراغبة في إنتاج الكمامات القماش وسيتم منح الموافقات خلال 24 ساعة للمنشات التي لديها نشاط لتصنيع الملابس الجاهزة ومستوفاة المستندات المطلوبة وبالنسبة للمنشات الراغبة في دخول هذا المجال سيتم تقديم الطلب بالهيئة بالنشاط الجديد على أن تقوم الهيئة بإجراء المعاينات اللازمة ومن ثم إصدار الموافقة بعد استيفاء الطلب المعد بمقر الهيئة مع تقديم عدد من المستندات الخاصة بالمنشأة مثل رخصة التشغيل سارية وسجل صناعي وتجاري ساري وبطاقة ضريبية وعضوية سارية باتحاد الصناعات بالإضافة إلى توكيل أو تفويض في حالة الموكل أو المفوض مع إثبات الشخصية، حسبما نشرت "اليوم السابع".

ومن أهم المواصفات لتكون الكمامة القطنية مطابقة لمعايير الجودة :

1- الخامات المسموح بها يجب أن تكون خامات محققة الاشتراطات الصحية.

2- استخدام الخامات والصبغات المسموح بها.

3- تحقق الأمن والسلامة للمواطنين وتقلل الآثار الناتجة عن الاختلاط.

4- هيئة المواصفات والجودة وضعت التصميم الخارجي للكمامة ومعايير الكفاءة لتحقق فاعلية.

5- لها فعالية آمنة للمستهلك وتكون خالية من الوبرة (Zero lint ).

6- الكمامة القطنية تخلو من المواد والصبغات المسرطنة والمعادن الثقيلة والمواد الضارة.

7- تكون الأقمشة ذات كفاءة عالية للحماية من نفاذ الفيروسات.

8- لابد أن تكون غير منفذه للماء والسوائل لمقاومة الرذاذ.

9- تتميز بالقدرة على السماح بالتنفس بشكل مريح دون حدوث اختناقات لمستخدميها.

10- تتميز بثبات الأبعاد مع تعدد مرات الغسيل والتطهير المعتادة للحماية.

11- تتحمل الخامة الغسيل عند درجات حرارة عالية في وجود المواد المطهرة.

12- تتحمل الكي عند درجات حرارة عالية دون تلف لمرات غسيل متعددة



