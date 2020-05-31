رسالة عاجلة من الرئاسة لـ"الطبيب المصاب بفقدان بصره"

31 مايو 2020 - 09:49 ص



كشف الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره بسبب ضغط العمل في مستشفى العزل، آخر التطورات الصحية له، قائلا: "إن هناك تحسنا في حالته الصحية، ولكن بشكل بسيط".



وأضاف، أنه يتعرض لجلسات تسمى بـ"فصل البلازما"، معقبًا: "أنا جوا صندوق أسود ظلام كامل، ولكنني مؤخرًا بدأت أشعر ببعض الفلاشات في أثناء الجلسات، وهذا يعتبر تحسنا".



وتابع "سامي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الأطباء أخبروه بأنه قد يرى مسافة من أربعة لـ5 أمتار خلال 6 أشهر، معقبًا: "كلي أمل إن أشوف تاني ولا أملك سوى الدعاء".



وأشار إلى أنه يأمل في السفر للخارج لتلقي العلاج إذا وجدت إمكانية لهذا الأمر، مؤكدا أن مؤسسة الرئاسة تواصلت معه، معقًبًا "الرئاسة قالت لي إحنا مش هنسيبك وكل طريق حتى لو فيه أمل 1% مش هنسيبه حتى السفر للخارج".

