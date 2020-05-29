» شيرين تفاجئ جمهورها بصورة صادمة

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ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعى لها عبر تطبيق انستجرام، بوزن زائد، وذلك أثناء زيارتها لأحد الأطباء.

وغردت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة: "‏كل التقدير والاحترام لكل الفنانين اللي شاركوا في مسلسل ‎الاختيار لتجسيدهم شخصيات دفعت التمن روحها علشان تحمينا. هم دول رجالة بلدنا اللي لازم فعلا نحتذي بيهم ‎".

وانهالت التعليقات من متابعيها وجاءت بين "‏‎‎الله يحمي جيوش وطنا العربي" و "‏‎‎ الله يحفظ مصر وأهلها" و" ‏‎‎مسلسل عظمة على عظمة وكله تاريخ وشموخ لبلدنا ولجيشنا العظيم وأهلنا إللى بيدفعوا روحهم فدانا".

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