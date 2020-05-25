  • الإثنين 25 مايو 2020
  • بتوقيت مصر02:42 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيف

أول تحرك من "الأزهر" ضد إمام نبروه

الكعبة

ظاهرة فلكية في السعودية رابع أيام العيد

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرار جمهورى جديد لـ "السيسى" في عيد الفطر

مرتضى منصور

"مرتضى" يجهز صفقتين مفاجأة لجماهير الزمالك

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

«الجبلاية» تصدم الأهلى فى هذا الأمر

ارشيف

الزغاريد وكحك العيد تكسر أوجاع كورونا

ارشيف

قرار عاجل من وزيرة الصناعة خلال العيد

ارشيف

حقيقة إزالة "نادي القرن" من أعلى سور الزمالك

اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية

إيقاف تراخيص البناء 6 أشهر قادمة

ارشيف

تفاصيل مثيرة بعد ضبط بطل فيديو «أجري يا شيخ»

لحين توافر الاشتراطات..

إيقاف تراخيص البناء 6 أشهر قادمة

آخر الأخبار

اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
Advertisements

متابعات- محمد إبراهيم

أخبار متعلقة
#

وزير العدل: تأجيل الجلسات بالمحاكم مرة أخرى "وارد"

تراخيص

إيقاف

بناء

تنمية محلية

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قرارا وزاريا بتكليف المحافظين كلا في نطاق اختصاصه، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها، أو تدعيمها للمساكن الخاصة.

كما تضمن القرار وفقا لما نشر بـ "الوطن"، إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وعواصم المحافظات والمدن الكبرى، اعتبارا من أمس الأحد 24 مايو الحالي ولمدة 6 أشهر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» سموحة يستقر على تسويق هذا الثنائي
» حريق يلتهم 3 أكشاك بميدان رمسيس
» الزمالك يحتفل بعيد ميلاد "جنش"
» ارتفاع طفيف بأسعار الذهب
» الجيش الليبي يشن سلسلة غارات على مواقع الميليشيات
» «الصحة» تخصص مستشفى عزل لإصابات الأطقم الطبية
» تامر حسنى يحاول الإصلاح بين زوجين
» بشرى سارة من «الأرصاد» فى عيد الفطر
» حصيلة وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 99 ألف حالة
» خادم الحرمين: نرى الأمل في قادم أيامنا
» فرنسا تسجل أقل ارتفاع يومي في إصابات كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية