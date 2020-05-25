إيقاف تراخيص البناء 6 أشهر قادمة

25 مايو 2020 - 11:01 ص

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قرارا وزاريا بتكليف المحافظين كلا في نطاق اختصاصه، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها، أو تدعيمها للمساكن الخاصة.

كما تضمن القرار وفقا لما نشر بـ "الوطن"، إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وعواصم المحافظات والمدن الكبرى، اعتبارا من أمس الأحد 24 مايو الحالي ولمدة 6 أشهر.