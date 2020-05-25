الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

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المصريون ـ متابعات

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فيفي عبده

إلهام شاهين

الإسماعيلية

عمرو دياب

رمضان

كشفت الإعلامية بوسي شلبي آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، بعد إصابتها بفيروس كورونا ووضعها داخل مستشفى عزل بالإسماعيلية.
وقالت «شلبي» عبر حسابها على موقع «إنستجرام»: «أحب أطمن جمهور رجاء الجداوي لسه مكالمها وبطمنكم عليها هي أحسن وبتشكركم كلكم وإن شاء الله تقوم بالسلامة دعواتكم #رجاء_الجداوي».
وكانت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي قد أصيبت بفيروس "كورونا" المستجد وتم نقلها إلي مستشفي العزل في الإسماعيلية.
وانتهت الجداوي من تصوير دورها في مسلسل "لعبة النسيان " الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني زوجة الهضبة عمرو دياب.
وأعلنت، أميرة مختار، ابنة "الجداوي" علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فجر اليوم عن إصابة والدتها بالفيروس  ونقلها إلي المستشفي،لافتة إلي أن والدتها أصيبت بارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة و أثبتت التحاليل إصابتها بالفيروس ووجهت نداء إلي محبيها بالدعاء لها.
وأثار إصابة الجداوي بالفيروس ضجة علي مواقع التواصل خاصة أنها كانت قد انتهت من تصوير المسلسل منذ 3 أيام فقط وكانت نشرت العديد من الصور لها مع أبطال المسلسل، مما جعل الجميع يطالبون بضرورة إجراء مسح شامل لكل المشاركين في العمل.
وطالبت  العديد من الفنانات الجمهور بالدعاء لها ومن أبرزهم الفنانة إلهام شاهين والفنانة فيفي عبده والفنانة عبير صبري والفنانة مي كساب ،والإعلامي شريف مدكور .

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