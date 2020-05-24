تخصيص مستشفى القاهرة الفاطمي لعزل مرضى كورونا "النفسيين"

أعلت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، تخصص مستشفى القاهرة الفاطمية كمستشفى عزل للمرضى النفسيين المصابين بفيروس كورونا.

وأضافت الوزيرة، خلال بيان لها اليوم، أنه تم تدريب الأطقم الطبية لممارسة عملهم، على أن تبدأ المستشفى في استقبال الحالات اعتبارا من صباح الاثنين، وذلك لتقديم الدعم النفسي لمصابي فيروس كورونا.

وأصدرت هالة زايد، قرارا بتكليف الدكتور محمد فوزي السودة، مساعد الوزيرة لشؤون التعليم الطبي المستمر، ورئيس أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، قائماً بعمل رئيس الهيئة العامة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك لمدة 3 شهور، بالإضافة إلى عمله الحالي.