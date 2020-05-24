السعودية تسجل 2399 إصابة بكورونا.. و11 حالة وفاة

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بيان الصحة

أعلن الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية في المؤتمر الصحفي اليومي، عن تسجيل 2399 حالة إصابة جديدة بفيروس ?كورونا بالمملكة، خلال الـ 24 ساعة الماضية حالة.

وأوضح متحدث ?وزارة الصحة السعودية، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس ?كورونا المستجد في المملكة الحالات التراكمي 72.560 ، فيما سجل إجمالي الحالات النشطة 28.650 منها حرجة 372

وأضاف أنه تم تسجيل 2284 حالة تعافي جديدة من فيروس ??كورونا? المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 43.520 حالة.

وكشف متحدث الصحة، عن تسجيل 11 وفيات جديدة بفيروس ??كورونا? المستجد، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 390 شخصًا.


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