إصابات كورونا في السعودية تتخطى الـ70 ألف

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت ، عن تسجيل 2442 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .

وأوضح متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا، أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 70161 حالة حتى الآن ، بينها 28546 حالة نشطة، منها 339 حالة حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.

كما تم تسجيل 2233 حالة تعافي ، ليصل مجموع المتعافين إلى 41236 حالة.

وأوضح أنه تم تسجيل 15 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 379 حالة.


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