  • السبت 23 مايو 2020
  • بتوقيت مصر10:20 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق

وزير البترول الأسبق:غير نادم على مشاركتي بحكومة الإخوان

"الإمام البخاري" كمبيوتر متحرك.. ماذا صنع عند قبر النبي

"الإمام البخاري" كمبيوتر متحرك.. ماذا صنع عند قبر النبي

والدة شهيد

رثاء مبكي من والدة شهيد كمين البرث

الجارالله: قطر لعبتها صح

الجارالله لأمير قطر: ستبكي كالنساء

123 مليون دولار لشراء أرز زكاة الفطر بدولة عربية

123 مليون دولار لشراء أرز زكاة الفطر بدولة عربية

مفاجأة عن سيناريو "أيام السادات"

سر اعتقال السادات لرموز الدولة في ثورة التصحيح

الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الجندي :أنا جاي النهاردة عشان أعكنن عليكم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

عشماوي

شاهد .. لحظة قياس النبض للإرهابي هشام عشماوي بعد إعدامه

الخطيب

الخطيب يوجه الشكر إلى نجم الفريق ويبلغه بالاستغناء عن خدماته

اليوم .. أول أيام عيد الفطر المبارك بدولة عربية

عرب وعالم

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

فيديو.. «الإفتاء» تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

#

الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

#

متحدث الوزراء : إغلاق الشواطيء في العيد يسري على هؤلاء

#

الحكومة ستعلن عن حزمة قرارات مهمة بشأن عيد الفطر

الامارات

الكويت

رمضان

عيد الفطر

#اخبار السعودية

تحتفل موريتانيا اليوم بأول أيام عيد الفطر المبارك ، حيث أعلن أمس رئيس لجنة مراقبة الأهلّة القاضي محمد محمود ولد غالي، إن هلال شوال تأكد مساء أمس الجمعة بعد رؤيته بالعين المجردة لأربعين شخصا من بينهم ستة في عدة محافظات موريتانية .

وأعلنت دار الإفتاء أمس في مصر أن رؤية هلال شوال لم تثبت ليكون يوم اليوم السبت هو المتمم لشهر رمضان علي أن يكون الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك ، حسبما نشرت " الوطن".

في سياق متصل أعلنت العديد من الدول العربية منها السعودية والإمارات و الكويت والأردن والوقف السني العراقي أن اليوم السبت هو المتمم لشهر رمضان علي أن يكون غدا أول أيام عيد الفطر المبارك.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» طلبت الطلاق بعد حفل الزفاف.. لن تتخيل السبب
» داعية: "ربنا غضبان عليكم"
» "خاف بس اشتغل"..رسالة قوية من الإفتاء لعمال مصر
» عرض جديد من الزمالك لضم مدافع بيراميدز
» عثرت على مليون دولار في الحجر الصحي .. ماذا حدث
» اليوم .. أول أيام عيد الفطر المبارك بدولة عربية
» الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع باهر المحمدي لهذا السبب
» ماذا قال فاروق جعفر عن أحقية الزمالك في لقب نادي القرن؟
» سليمان: الآن أندم أشد الندم على عدم لعبي للنادي الأهلي
» لاعب عربي شهير على أعتاب الزمالك
» ساويرس يكشف عن وفاة صديقه الفنان: رحمة الله عليه

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:22

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية