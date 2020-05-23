» اليوم .. أول أيام عيد الفطر المبارك بدولة عربية

23 مايو 2020 - 09:38 ص

تحتفل موريتانيا اليوم بأول أيام عيد الفطر المبارك ، حيث أعلن أمس رئيس لجنة مراقبة الأهلّة القاضي محمد محمود ولد غالي، إن هلال شوال تأكد مساء أمس الجمعة بعد رؤيته بالعين المجردة لأربعين شخصا من بينهم ستة في عدة محافظات موريتانية .

وأعلنت دار الإفتاء أمس في مصر أن رؤية هلال شوال لم تثبت ليكون يوم اليوم السبت هو المتمم لشهر رمضان علي أن يكون الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك ، حسبما نشرت " الوطن".

في سياق متصل أعلنت العديد من الدول العربية منها السعودية والإمارات و الكويت والأردن والوقف السني العراقي أن اليوم السبت هو المتمم لشهر رمضان علي أن يكون غدا أول أيام عيد الفطر المبارك.