» "خاف بس اشتغل"..رسالة قوية من الإفتاء لعمال مصر

23 مايو 2020 - 07:30 ص

ناشد خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عمال مصر بمواصلة الإنتاج في ظل جائحة "كورونا" للحفاظ على الاقتصاد، قائلا: "يا عمال مصر وكل من يسعى للرزق، هذا من الحسنات التي تقربك إلى الله".

وأضاف "عمران"، خلال حواره ببرنامج "فتاوى" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، قائلا : "تعلمنا من رسول الله إن من الذنوب ذنوبًا لا يكفرها إلا السعي للمعيش؛ وأن خير الصدقة لقمة تضعها في فم امرأتك".



وتابع :" التعامل يتجدد بتجدد الأحوال، لذا فإن العامل الساعي للرزق يمكنه الذهاب إلى عمله مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، والعودة إلى المنزل مباشرة فور انتهاء عمله، للمحافظة على أفراد الأسرة، معقبا :" خاف من كورونا بس اشتغل عشان بلدك".

