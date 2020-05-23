» "خاف بس اشتغل"..رسالة قوية من الإفتاء لعمال مصر

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الإفتاء

إكسترا نيوز

كورونا

خالد عمران

ناشد خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عمال مصر بمواصلة الإنتاج في ظل جائحة "كورونا" للحفاظ على الاقتصاد، قائلا: "يا عمال مصر وكل من يسعى للرزق، هذا من الحسنات التي تقربك إلى الله".
وأضاف "عمران"، خلال حواره ببرنامج "فتاوى" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، قائلا : "تعلمنا من رسول الله إن من الذنوب ذنوبًا لا يكفرها إلا السعي للمعيش؛ وأن خير الصدقة لقمة تضعها في فم امرأتك".

وتابع :" التعامل يتجدد بتجدد الأحوال، لذا فإن العامل الساعي للرزق يمكنه الذهاب إلى عمله مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، والعودة إلى المنزل مباشرة فور انتهاء عمله، للمحافظة على أفراد الأسرة، معقبا :" خاف من كورونا بس اشتغل عشان بلدك".

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