فيديو.. «الإفتاء» تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

استطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال لعام 1441 هجريًا، للإعلان عن موعد عيد الفطر المبارك.

وبثت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية، فيديو مباشرًا لمفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، للإعلان ع رؤية هلال شهر شوال.

وقال مفتي الجمهورية خلال البث المباشر، إنه لم يثبت بعد رؤية هلال شهر شوال بعد استطلاعها في اللجان الشرعية بكافة محافظات الجمهورية.

وأوضح "علام"، أنه بناءًا عليه، فإن يوم الأحد الموافق 24 من شهر مايو الجاري لعام 2020، هو أول أيام عيد الفطر المبارك، والسبت هو المتمم لشهر رمضان.

ومن جانبه، هنأ مفتي الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية وجموع الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية، بعيد الفطر المبارك.