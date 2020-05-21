الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس عيد الفطر

أحمد سالم

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لانخفاض ملحوظ وتدريجي في درجات الحرارة، اعتبارًا من يوم الجمعة ?? مايو ويستمر إلى يوم الجمعة الموافق ?? مايو.

وتتوقع الهيئة، أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر يوم الأحد المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك، أن نشهد سقوط أمطار ( ?? % تقريبا ) متوسطة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري ، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متفرقة ، وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحرين الأحمر والمتوسط.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن من المنتظر أن تتعرض القاهرة الكبرى لإنخفاض ملحوظ وتدريجي في درجات الحرارة إعتبارا يوم الجمعة ?? مايو إلى يوم الجمعة ?? مايو ليسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن من المنتظر يوم الأحد الموافق أول أيام عيد الفطر أن تشهد القاهرة الكبرى سقوط أمطار خفيفة ( ?? % تقريبا على مناطق متفرقة يصاحب ذلك نشاط للرياح تكون مثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متفرقة.