بالصور.. نوال الكويتية تستعرض فخامة منزلها

21 مايو 2020 - 06:04 م

استعرضت الفنانة نوال الكويتية، فخامة منزلها من خلال صور انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر منزلها بتنساق وأساس كلاسيكي.

وإذا أردنا التركيز على بعض ما يميّز المنزل، نلاحظ في بعض الأماكن الطابع الإفريقي من خلال بعض المقتنيات أو الألوان التي تعكس الفن الإفريقي.

ومن ناحية أخرى نرى تركيز نوال في منزلها وإعطاءها أهمية للمساحات الخضراء، وذلك من خلال النباتات والجدران المطلية باللون الأخضر والمزينة بأشكال الورود.

أما في الصالون فنلاحظ التركيز على الطبيعة إن من خلال الأثاث أو الألوان.

وأخيراً نرى التميّز أيضاً في المطبخ، حيث تمّ التركيز فيه على اللون البرتقالي الذي بدوره يدفع إلى فتح الشهية، وتكمل المشهد الكلاسيكي التحف والإكسسوارات الموزعة على الطاولات الجانبية والرفوف الزجاجية، كما تلفت صورة لها مع إبنتها حنين، حسب الفن.