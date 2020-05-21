رضوان: "شايل هم حلقة اليوم من مسلسل الاختيار"

21 مايو 2020 - 11:59 ص

نشر الإعلامي رامي رضوان، منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، من تفجير كمين "البرث"، معلقًا:"شايل هم حلقة اليوم من مسلسل الاختيار ".



وكشف عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن حزنهم الشديد من أحداث الحلقة الـ28 من مسلسل "الاختيار"، والتي تشهد الهجوم الإرهابي من قبل جماعة أنصار بيت المقدس على كمين مربع البرث في شمال سيناء يوم 7 يوليو 2017 .



وعلقت أمال فريد ، قائلة :"اليوم يُمثل وجع لكل قلب مواطن مصري، ودعت لأهالي شهداء مربع البرث، حيث إنهم يشعرون بكثير من الأحزان من مشاهدة أحداث الهجوم على أبنائهم الشهداء.



بينما ردت منى البكرى، قائلة: "الناس كلها خايفة يا رامى... وشالية هم الحلقة دة بجد ...كأننا هنفقد منسى ورجالته تانى.. بس للآسف المرة دة فقدهم أصعب بعد ما عرفناهم وحبناهم جدا وعشنا معاهم مع كل حلقة، وكلنا خايفين عليهم بجد بعد ما عرفنا أد أيه كانوا أبطالا لا يعوضون وزينة شباب مصر.

