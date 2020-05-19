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ابتكار قناع طبي يمكنه قتل فيروس "كورونا" فور لمسه

صحة وتغذية

كورونا
كورونا
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وكالات - الدويني فولي

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يعمل باحثون من جامعة "كنتاكي" الأمريكية، على ابتكار قناع من شأنه القضاء على فيروس كورونا المستجد، حيث يتميز بإمكانية محاصرة الفيروس وقتله فور لمسه.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يحتوي القناع على طبقة من الإنزيمات تساعد على محاصرة الفيروس من خلال استهداف أجزائه البارزة البروتينية وفصلها للقضاء على الفيروس على الفور، بمجرد محاولته اختراق القناع.

ويوضح الخبراء، أن أبرز ميزات القناع الجديد أنه يلتقط الفيروس ويحاصره على السطح قبل أن يتعمق، ما يقلل من عدد الجسيمات في الهواء التي يمكن أن تنتشر إلى أشخاص آخرين.

ويشير الباحثون إلى أن ما يحتويه الفيروس من أجزاء بارزة بروتينية، هو ما يلعب دورا أساسيا في اختراقه للجسم وإصابة خلاياه.

ويفتح هذا الابتكار باب أمل جديد أمام إمكانية القضاء على الفيروس وبسرعة، حيث قال قائد الفريق وبروفيسور الهندسة الكيميائية "ديباكار باتشكاريا": "لدينا القدرة على إنشاء قناع ذي طبقة لن تساعد فقط في منع دخول الفيروس مثل أقنعة N-95، بل تقضي على الفيروس تماما".

يعد الابتكار بفعالية واعدة وثورية للقضاء على الفيروس، فضلا عن أنه سيعزز من عملية إبطاء وحتى منع انتشار الفيروس، وأضاف البروفيسور أنه "يمكن استخدامه من قِبل ملايين العاملين في مجال الرعاية الطبية والذين يتعاملون مع الفيروس يوميا وغيرهم ممن يفتقرون إلى ما يحميهم من كورونا، كما أن الابتكار قد يساعد مستقبلا في الحماية من عدة فيروسات مسببة للأمراض البشرية"

وكشف البروفيسور، أن فريقا موسعا من أقسام مختلفة من الجامعة، سيشارك في عملية تطوير الابتكار واختباره في مراحله الأخيرة، والتي قد تستمر عدة أشهر قبل إتاحة النموذج النهائي منه للعامة.

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