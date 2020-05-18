» عمرو أديب: عادل إمام كان هيتقتل قدامي

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عادل إمام

عمرو أديب

هنأ الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - الفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الثمانين.

وقال "أديب" في برنامجه المذاع على فضائية "MBC مصر" : سنة 1988 كنت لسة متخرج من كلية الإعلام - قسم صحافة ، ورئيس التحرير قالي أنت هترافق عادل إمام في رحلته لمحافظة أسيوط لتقديم مسرحيته هناك.

وأضاف: كان قبلها الجماعات الإرهابية اعتدت على فرقة مسرحية هناك .. وكان ذهاب عادل إمام بمثابة تحدي كبير لهم.

وأردف: كل الفرقة كانت خايفة جدًا ، وكلنا كنا خايفين ماعدا عادل إمام اللي مكانش خايف من تعرضه للأذى.

وتابع: كنا حاسين إن الراجل سيتعرض لأي سوء وإن الجماعات المتطرفة هتهاجمه حتى مع نهاية العرض والزعيم بيحيي الجمهور كنا برضو خايفين ، وكان ممكن يتقتل في أي لحظة .

واستدرك: كل سنة وأنت طيب يا زعيم .. 80 سنة منهم 50 سنة على القمة.

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