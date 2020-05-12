» الصحة العالمية: إصابة 22 ألف من الطواقم الطبية بـ"كورونا"

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الصحة العالمية

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الطاقم الطبي

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه مر حتى الآن 134 يوما على تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا في الصين.

لافتا إلى أن من 1 : 20% من الفريق الطبي بشرق المتوسط يصابون بكوفيد 19، مشيرًا إلى إصابة 22 ألفا من الطواقم الطبية في 52 دولة على مستوى العالم.

وأضاف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حول آخر المستجدات المتعلقة بمرض كوفيد 19 المستجد، أنه يجب التوسع في تدابير مكافحة العدوى لمنع عدىي الفريق الطبي، مضيفا أنه يجب سد العجز في الطواقم الطبية.

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه حول العالم رغم الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها العديد من الدول لاحتوائه، وتخطت حصيلة الإصابات بالوباء حاجز الـ4 ملايين، بينما تجاوز عدد الوفيات 283 ألف حالة.


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