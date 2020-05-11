» برلمانية: هذه الشيشة فيها سم قاتل

11 مايو 2020 - 12:50 م

طالبت شادية ثابت عضو مجلس النواب، بضرورة تطبيق الحظر الكلى لمدة أسبوعين، من أجل مواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد".



وأضافت "شادية ثابت"، في حوارها لبرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، بأن الحديث عن الخسائر المادية لا يعوض الخسائر البشرية خاصة وأننا في ظل جائحة يعاني منها العالم كافة وليس مصر فقط.



وتابعت: "ناس كثير معندهاش وعى، الإصابة في زيادة مستمرة، والجائحة ممكنة أن تستمر عاما أو عامين، ولابد من وقفة هتفرق كثير لو جدت أسبوعين مع إجازة العيد".



وناشدت النائبة البرلمانية، الجميع باتباع الإجراءات الطبية التي تعلنها وزارة الصحة، حفاظاً على صحتهم وصحة المجتمع، معقبة :"اللى بيشرب شيشة يجب أن يخاف على نفسه لأنه أكثر عرض بالإصابة لفيروس كورونا، معقبة :"الشيشة دي فيها سم هينهي حياتك ".

