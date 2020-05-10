الأطباء تحذر: الفرصة الأخيرة حظر شامل

10 مايو 2020 - 11:10 ص

تبنى مجموعة من الأطباء على صفحاتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي مبادرة موجهة لرئاسة الوزراء للمطالبة بفرض حظر شامل كفرصة أخيرة للقضاء علي فيروس "كورونا " المستجد.

وأشار الأطباء إلي أن الأسبوعين المتبقيين من شهر رمضان بالإضافة إلي إجازة عيد الفطر هي الفرصة المناسبة لكسر ذروة تفشي الفيروس في مصر خاصة مع ازدياد أعداد الإصابة الأيام الماضية.

وأكدت نقيب أطباء القاهرة الدكتورة شيرين غالب في تصريحاتها الصحفية لـ " الوطن" أنها بالفعل تقدمت بالخطاب إلي مجلس الوزراء، بصفتها الشخصية هي والدكتور حسين خيري نقيب الأطباء بسبب استهتار المواطنين وعدم التزامهم بتعليمات الدولة ووزارة الصحة للتواجد في المنزل ، لافتة إلي أن الناس متواجدة بالشوارع بكثافة لشراء ملابس العيد وهو ما أدي إلي تزايد الأعداد وارتفاع التسجيلات اليومية للمصابين بالفيروس، مؤكدة أن هذه هي الفرصة الذهبية والأخيرة لوقف انتشار الفيروس.

وأضافت أن العمالة في هذه الفترة متوقفة بسبب رمضان إلي جانب أن بسبب الصدقات والزكاة فلن يكون هناك بيت خال من الطعام.

وأوضحت أنها لم تتلق ردا من مجلس الوزراء علي الخطاب حتى الآن لكنهم مستمرون في متابعة تبعاته.

وكان نص الخطاب: "تتقدم نقابة أطباء مصر لمعاليكم بالتحية، وتتمنى دوام التوفيق لما فيه صالح الوطن والمواطن المصري، وبالطبع لديكم منظور أکثر شمولا واعتبارات أخرى كثيرة قد تكون غير واضحة لنا، ونعلم أن موضوع الحظر الجزئي بالشكل المطبق في الوقت الحالي قد أخذ مشاورات كثيرة حتى تم الوصول للشكل الحالي، إلا أنه قد تكون هناك وجهة نظر أخرى، وهي كما في الحروب تدور حول سياسة “Hit and Run ”، أن يتم توجيه ضربة سريعة قاضية مرة واحدة مع سرعة العودة كل لمكانه ، لذا نرجو اتخاذ ما ترونه مناسب بشأن تطبيق حظر شامل كلي لمدة أسبوعين، أو ما تبقى من شهر رمضان المبارك فترة يتبع فيها الجميع الحظر الكامل، اتباعا مطلقا فترة لا تستنزف قواهم النفسية والاقتصادية، آخذين في الاعتبار أن الشهر الكريم بطبيعة الحال أقل إنتاجية، ويمثل فترة عدم عمل بالنسبة لعمال اليومية، وذلك لما وجدناه من استهانة كثير من الناس من المرض اللعين الذي يؤدي إلى الوفاة، آملين من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الإجراء مع قسوته، إلا أن سرعته سوف يؤدي إلي انحسار الوباء خلال فترة قصيرة بإذن الله".