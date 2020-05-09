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بسبب عمليات التجميل.. هجوم شرس ضد يسرا اللوزي

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يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
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علا خطاب

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تويتر

عمليات التجميل

يسرا اللوزي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء حول خضوع الفنانة يسرا اللوزي لعمليات تجميل في وجهها، وذلك بعد آخر ظهور لها في إعلان دعائي جديد.

وكان من ضمن تعليقات رواد "تويتر"، "عملتي في وشك ايه؟؟"، "إحنا معرفنكيش الا من صوتك بس"، بينما قامت يسرا بالرد قائلة "معملتش حاجة في وشي دي أثار الحمل بس".

يذكر أن تداول رواد السوشيال ميديا خلال الأيام  الماضية أخبارا تفيد بمرض الفنانة يسرا اللوزي، بعد نشرها صورة لها بالكمامة الأمر الذي نفته تمامًا من خلال حسابها الرسمي على "تويتر".

قالت يسرا اللوزي، "انا لست مريضة .. الحمد لله  .. كنت اشارك جمهوري كيفية الاعتناء بالنفس عند الخروج للضرورة لكشف متابعة الحمل .. ارجوا عدم نشر اشاعات كاذبة.. شكرا".

وكانت يسرا اللوزي، نشرت صورة  لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بالكمامة.


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