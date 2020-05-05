» بريطانيا أعلى وفيات كورونا في أوروبا

05 مايو 2020 - 11:30 م

ارتفعت الثلاثاء، حصيلة وفيات فيروس كورونا في بريطانيا إلى 29 ألفا و427، لتصبح الأعلى في أوروبا.



وذكر وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في مؤتمر صحفي بالعاصمة لندن، الثلاثاء، أن البلاد سجلت 693 وفاة جديدة.

وأوضح راب، أن إصابات كورونا بلغت 194 ألفا و990، إثر تشخيص 4 آلاف و406 حالة جديدة.

وأشار إلى إجراء 84 ألفا و806 فحوصات للكشف عن الفيروس ترفع الإجمالي إلى مليون و383 ألفا و842.

وتلي بريطانيا في قائمة الوفيات أوروبيا، إيطاليا بـ29 ألفا و315، وإسبانيا بـ25 ألفا و613.

ووفق وسائل إعلام بريطانية، فإن رقم الوفيات الحقيقي يبلغ نحو 40 ألفا، عكس معطيات الحكومة.