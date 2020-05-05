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بـ29 ألفا و427..

بريطانيا أعلى وفيات كورونا في أوروبا

عرب وعالم

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
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المصريون ووكالات

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ارتفعت الثلاثاء، حصيلة وفيات فيروس كورونا في بريطانيا إلى 29 ألفا و427، لتصبح الأعلى في أوروبا.
وذكر وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في مؤتمر صحفي بالعاصمة لندن، الثلاثاء، أن البلاد سجلت 693 وفاة جديدة.
وأوضح راب، أن إصابات كورونا بلغت 194 ألفا و990، إثر تشخيص 4 آلاف و406 حالة جديدة.
وأشار إلى إجراء 84 ألفا و806 فحوصات للكشف عن الفيروس ترفع الإجمالي إلى مليون و383 ألفا و842.
وتلي بريطانيا في قائمة الوفيات أوروبيا، إيطاليا بـ29 ألفا و315، وإسبانيا بـ25 ألفا و613.
ووفق وسائل إعلام بريطانية، فإن رقم الوفيات الحقيقي يبلغ نحو 40 ألفا، عكس معطيات الحكومة.
وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 3 ملايين و694 ألفا، توفي منهم نحو 255 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و224 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس. -

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