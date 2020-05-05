  • الثلاثاء 05 مايو 2020
  • بتوقيت مصر05:52 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة هالة زايد

«الصحة»: 388 إصابة جديدة و16 وفاة آخر 24 ساعة

مصريين في مطار الكويت

شاهد.. مئات المصريين في الكويت يعودون لأرض الوطن

ترامب

"ترامب" يعترف: غزو العراق أسوأ قرار في تاريخ أمريكا

جانب من الفيديو

صديقه قام بتصويره.. فيديو لانتحار شاب يهز السعودية

حياة الفهد

حياة الفهد تقع في خطأ فادح في "أم هارون" وتثير الجدل

الدكتور محمود الهواري

ما الحكمة من الصيام؟.. 5 أسباب (تعرف عليها)

الفنان

مقتل فنان في اشتباكات بالأسلحة النارية بسبب سيجارة أثناء الصيام

كورونا في المغرب

إصابات كورونا في الإمارات تتخطى الـ15 ألف مصاب

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يتوجه بثماني وصايا ويحذر من خطورة تجاهلها

تمساح نادر يجر امرأة إلى الموت

«مـأساة رهيبة».. تمساح نادر يجر امرأة إلى الموت

«الصحة»: 388 إصابة جديدة و16 وفاة آخر 24 ساعة

آخر الأخبار

وزيرة الصحة هالة زايد
وزيرة الصحة هالة زايد
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

الصحة: تراجع عدد المصابين بـ"كورونا" آخر 24 ساعة

#

أرقام مفزعة.. أمريكا تسجل 24 ألف إصابة بـ"كورونا" في ساعات

#

1289 إصابة بـ "كورونا" في السعودية آخر 24 ساعة

#

الصحة: 13 وفاة و126 إصابة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

وزيرة الصحة

وفاة

إصابات

كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 452 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «المريض صفر».. جزائري أول مصاب بكورونا في فرنسا يكشف تفاصيل إصابته
» إصابات كورونا في قطر تسجل قفزة حادة
» 1595 إصابة جديدة بـ"كورونا" في السعودية
» القبض على صديقة «نيمار» بعد كسر حظر كورونا
» إصابات كورونا في الإمارات تتخطى الـ15 ألف مصاب
» استئناف عمل المصانع بتركيا يوم 11 مايو
» الحوثيون يعلنون تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا
» فوائد سحرية للزبادي منتهي الصلاحية
» عدد مصابي كورونا في ألمانيا عشرة أضعاف المعلن
» منزل مهجور يتزين بصور سيدات بالسعودية.. ما الأمر
» بعد ضجة.. نهى عابدين تتراجع عن قرار اعتزال الفن

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:42 م

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية