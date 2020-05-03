29 ألف إصابة "كورونا" في أمريكا خلال 24 ساعة

أكدت بيانات إحصائية أن الولايات المتحدة شهدت أمس السبت أكثر من 1.4 ألف وفاة و29 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأشارت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة تفشي الفيروس التاجي في العالم، إلى أن الولايات المتحدة سجلت أمس السبت 1426 وفاة و29078 إصابة جديدة بكورونا.

ولفتت الجامعة إلى أن ذلك يأتي في اليوم الـ100 منذ إعلان الولايات المتحدة عن تسجيل أول إصابة بالعدوى في أراضيها.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا بالوباء على مستوى العالم، وسجلت فيها حتى أمس 66385 وفاة و1133069 إصابة بالفيروس.



