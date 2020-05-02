مفاجأة.. الأهلى يخطط لضم "كوكا"

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الاهلى

كوكا

فايلر

الانتقالات الصيفيه

بدأ مسئولى الأهلي أول خطوات ضم مهاجم جديد إلى القلعة الحمراء؛ لتعزيز خط الهجوم الموسم المقبل.

وعرضت لجنة التخطيط بالأهلى، اسم أحمد حسن "كوكا" مهاجم نادي سبورتينج براجا البرتغالي والمعار إلى أولمبياكوس اليوناني ومنتخب مصر لتدعيم هجوم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتواصل أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي مع كوكا، والذي أبدى موافقة على العودة إلى مصر واللعب للأهلي.

وتم عرض الاسم على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، والذي وافق بصفة مبدئية على ضم اللاعب.


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