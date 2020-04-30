تمديد عزل قرية في كفر الشيخ بسبب تفشي كورونا

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كفرالشيخ

تفشي كورونا

عزل قرية

اتخذ محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، اليوم الخميس قراره رقم 412 لسنة 2020م، والذي يتضمن استمرار العمل بالقرار رقم 389 لسنة 2020م بشأن عزل قرية كفر العجمي التابعة لمركز ومدينة بيلا، وذلك حتى 6 مايو 2020م.

وأوضح المحافظ، أن ذلك يأتي بالتنسيق مع مديرية الصحة بكفرالشيخ، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والخطة الوقائية الاستباقية لمواجهة فيروس كورونا التاجي.

وأكد نورالدين، استمرار أعمال التطهير والتعقيم للقرية بصفة دورية في كافة الشوارع والمنازل والمباني بالقرية بما يضمن سلامة وصحة مواطنيها.

وأشار إلى أن المحافظة ملتزمة بتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة، وتوفير احتياجات الأهالي من السلع الغذائية وكافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم.

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